Coronavirus, il commissario di Giugliano: “Prevenzione ma no allarmismi senza casi accertati”

L’attenzione è altissima ma in Campania al momento non ci sono casi accertati di Coronavirus. A Giugliano, come nel resto dei comuni, non sono previste quindi misure drastiche.

Il commissario Umberto Cimmino, che guida l’ente giuglianese, ha comunque già disposto interventi di igienizzazione e sanificazione degli uffici comunali. Pure per le scuole è stato chiesto il parere dell’Asl. L’appello resta quindi quello di evitare il panico anche a Giugliano mentre nelle prossime ore arriverà la direttiva con le indicazioni del prefetto di Napoli.

