Cattivissimo me 3: trama, doppiatori e curiosità del film su Italia 1

In onda questa sera su Italia 1 il film di animazione “Cattivissimo me 3“. Il film di animazione del 2017 diretto da Pierre Coffin, Kyle Balda ed Eric Guillon, è il terzo capitolo della saga di cui fanno parte “Cattivissimo me” e “Cattivissimo me 2“.

Trama

Gru e Lucy continuano a dare la caccia ai supercriminali, questa volta vengono incaricati di catturare il malvagio Balthazar Bratt, un supercriminale che da giovane era una star televisiva degli anni ’80, ma una volta entrato nell’età della pubertà ha perso la sua fama. Bratt tenta di rubare un grosso diamante, ma Gru riesce a recuperare il gioiello, facendosi però scappare il criminale.

Per questo il suo nuovo e severo capo della lega anti crimine lo licenzia insieme a Lucy. Tornati a casa i due raccontano tutto alle adorabili figlie Margo, Edith e Agnes, che ci restano molto male e i Minion si dimettono e se ne vanno di casa, non accettando il fatto che Gru non vuole più fare il supercattivo. A questo si aggiunge il fatto che il professor Nefario si sia accidentalmente congelato con la carbonite. Nel frattempo Bratt riesce a rubare il diamante con uno stratagemma, mentre Gru e Lucy non riescono a trovare lavoro.

Un giorno a casa di Gru si presenta un uomo dicendo di essere stato mandato da Dru, il fratello gemello di Gru, ma quest’ultimo lo caccia, dicendo di non avere un fratello, ma l’uomo gli mostra una foto di Gru e Dru da bambini. Gru va dalla madre per chiederle spiegazioni e lei gli spiega che dopo la nascita dei figli i genitori divorziarono e ognuno si prese in custodia uno dei figli: la madre Gru e il padre Dru.

Doppiatori e curiosità di Cattivissimo me 3

Tra i doppiatori italiani spicca Max Giusti che dà la voce a Gru, il protagonista. Edoardo Stoppacciaro invece è nei “panni” di Vector. Vediamo nel dettaglio tutti i doppiaggi italiani.

Max Giusti: Gru

Edoardo Stoppacciaro: Vector

Nanni Baldini: Dr. Nefario

Manuela Andrei: mamma di Gru

Alessandro Budroni: Sig. Perkins

Angela Brusa: Sig.rina Hattie

Rossa Caputo: Margo

Veronica Benassi: Edith

Arianna Vignoli: Agnes

Franco Mannella: Fred McDade

Tra le curiosità di “Cattivissimo me 3”, segnaliamo che il primo breve filmato è stato pubblicato il 14 dicembre 2016 in tutte le lingue. Il primo trailer del film è stato distribuito il 14 marzo 2017. Il secondo e ultimo trailer è stato distribuito il 24 maggio 2017. In Italia, nel primo week end di programmazione, la pellicola ha incassato 5.4 milioni di euro per un totale di 17.9 milioni di euro. A livello mondiale ha incassato 1.027.040.840 di dollari.