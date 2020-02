Cattivissimo me 2 stasera su Italia uno: trama, doppiatori italiani e curiosità su Cattivissimo me 2

Cattivissimo me 2 andrà in onda stasera su Italia Uno, a partire dalle 21:15. Si tratta di un film d’animazione del 2013 diretto da Pierre Coffin e Chris Renaud e con protagonisti del cast vocale Steve Carell, Kristen Wiig, Benjamin Bratt e Miranda Cosgrove. Il film è il quarto prodotto dalla Illumination Entertainment ed è il sequel del film del 2010 Cattivissimo me.

Cattivissimo me 2, trama

Gru è ormai un ex cattivo e si dedica alle sue figlie adottive: Margot, Edith e Agnes. La Lega Anti Cattivi (in originale A.V.L.), un’organizzazione che si occupa di crimini mondiali e di sventare i piani dei supercattivi, sta indagando sulla misteriosa scomparsa di un laboratorio top secret nel Circolo Polare Artico.

Gru viene ingaggiato per lavorare con i supercattivi per cercare il siero, ma Gru rifiuta e torna a casa. Sceso nel suo laboratorio sotterraneo, dove ora produce marmellate (chiamata “Marmellosa“: una marmellata che contiene il gusto di tutti i frutti immaginabili, ma dal sapore schifoso), Gru parla con il dottor Nefario, il quale si licenzia perché gli manca “fare il cattivo”. Quella stessa sera, pensando di non essere più così “mitico”, Gru accetta l’offerta e il giorno dopo è già in servizio al centro commerciale.

Cattivissimo me 2, doppiatori italiani

Le voci originali sono:

Steve Carell: Gru

Kristen Wiig: Lucy Wilde

Benjamin Bratt: Eduardo/El Macho

Miranda Cosgrove: Margo

Dana Gaier: Edith

Elsie Fisher: Agnes

Russell Brand: Dr. Nefario

Steve Coogan: Silas Caprachiappa

Ken Jeong: Floyd Aquila-san

Moisés Arias: Antonio Perez

Nasim Pedrad: Jillian

Kristen Schaal: Shannon

Pierre Coffin: i minions gialli

Chris Renaud: Phil

Vanessa Bayer: assistente di volo

Le voci italiane:

Max Giusti : Gru

: Gru Arisa : Lucy Wilde

: Lucy Wilde Neri Marcorè : Eduardo/El Macho

: Eduardo/El Macho Rossa Caputo: Margo

Veronica Benassi: Edith

Arianna Vignoli: Agnes

Nanni Baldini: Dr. Nefario

Carlo Cosolo: Silas Caprachiappa

Haruhiko Yamanouchi: Floyd Aquila-san

Alex Polidori: Antonio Perez

Ilaria Latini: Jillian

Giuppy Izzo: Shannon

Curiosità

Ecco alcune curiosità su Cattivissimo me 2. Nella scena in cui il personaggio di Lucy Wilde dà un numero di telefono a Gru per raggiungerla, è chiaramente visibile il numero 626-584-5723. Chiamandolo, si sente una segreteria telefonica con la voce registrata di Kristen Wiig, che si presenta come l’agente Lucy Wilde. “Cattivissimo me 2” è stato candidato agli Oscar 2014 come Miglior film d’animazione, ma l’ambita statuetta è andata a “Frozen – Il regno di ghiaccio”. Al Pacino fu arruolato per doppiare il villain Eduardo. Dopo aver registrato le sue parti, però, l’attore ha preferito lasciare il progetto a causa di non ben specificate “divergenze creative”. Al suo posto, è arrivato Benjamin Bratt.