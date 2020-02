Coronavirus, c’è il primo morto in Italia

Purtroppo quello che tutti temevano è successo. Un uomo di 77 anni di Monselice, in provincia di Padova, è morto a causa del Coronavirus. E’ la prima morte che si registra in Italia. Si tratta di uno dei due infetti ricoverati a Padova, due anziani, residenti a Vo’ Euganeo. La conferma è arrivata dal governatore della Regione, Luca Zaia. La vittima, come riporta Il Gazzettino, si chiama Adriano Trevisan ed era il padre dell’ex sindaco di Vo’, comune che è stato del tutto isolato per evitare il rischio di nuove infezioni.

