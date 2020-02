Giugliano. Rapina con sparatoria, donna derubata di 1000 euro

Giugliano. Rapina con sparatoria, bottino di 1000 euro. Due uomini a volto coperto a bordo di uno scooter hanno rapinato una donna di 40 anni in via Pigna, a Giugliano. I fatti sono accaduti nel pomeriggio di ieri intorno alle ore 16. La donna aveva da poco prelevato del contante allo sportello dell’ufficio postale quando è stata affiancata da due balordi in sella ad uno scooter che hanno intimato di consegnare il denaro.

Giugliano, rapina con sparatoria

In un primo momento la donna ha tentato di svincolarsi dai due malviventi, ma, uno dei due era armato di pistola ed ha esploso un colpo. La 40enne ha consegnato i soldi ai due balordi, scappando poi via facendo perdere ogni traccia.

Sul luogo dell’acccaduto sono intervenuti i militari dell’arma della compagnia di Giugliano, coordinati dal comandante Andrea Coratza, per i rilievi del caso. Al vaglio dei carabinieri le immagini di videosorveglianza della zona per cercare di identificare i malviventi o lo scooter usato per il colpo.