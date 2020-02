Dramma nel salernitano, accoltella l’ex moglie e poi si toglie la vita

Tragedia ad Olevano sul Tusciano. Un uomo di 38 anni durante una lite ha sgozzato la moglie di 34 e poi si è suicidato.

Olevano sul Tusciano: accoltella la moglie e si suicidio

La donna è ora ricoverata in fin di vita presso l’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno. Il marito, ricercato dai carabinieri di Battipaglia, è stato ritrovato impiccato qualche ora dopo in una campagna alle porte del paesino. I militari dell’Arma sono a lavoro per ricostruire la dinamica e comprendere il movente.

La dinamica del tentato omicidio

Secondo quanto ricostruito, l’uomo, al termine di una lite, ha colpito con una coltellata la compagna, una 34enne, lasciandola in una pozza di sangue. Poi si è dileguato tra le campagne di Olevano sul Tusciano dove, un’ora e mezza dopo, è stato ritrovato senza vita.