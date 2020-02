Passengers su Rai 2: trama, cast e curiosità del film

In onda stasera su Rai 2 il film “Passengers” a partire dalle 21 e 20. La pellicola di fantascienza diretta da Morten Tyldum è stata realizzata nel 2016. Presenti nel cast attori come Jennifer Lawrence e Chris Patt nei ruoli di protagonisti.

Passengers: trama

Il pianeta Terra non è più abitabile per inquinamento e sovrappopolazione. Vengono create delle colonie abitative su altri pianeti. L’Avalon è una nave spaziale di proprietà della Homestead Company destinata a trasportare i sopravvissuti alla colonia Homestead II. I viaggi interstellari però durano 120 anni. La nave ospita 5000 passeggeri sottoposti a sonno criogenico che si risveglieranno soltanto a destinazione raggiunta.

La situazione precipita però a seguito della collisione della navicella spaziale con un gruppo di meteoriti. Il mezzo di trasporto intergalattico subirà guasti e malfunzionamenti. L’ingegnere meccanico Jim Preston si sveglia in anticipo, circa 90 anni prima. Inizialmente nel panico, quando capisce cosa gli è successo, Jim vive mesi di profonda crisi. Decide infine di svegliare un altro essere umano: sceglierà Aurora Lane, brillante giornalista e scrittrice.

I due si innamorano e iniziano una romantica storia letteralmente soli nell’Universo. Ma quando Aurora scoprirà la verità tutto sembra essere perduto. Ulteriori complicazioni metteranno a rischio però la salvezza dell’intero equipaggio a bordo dell’astronave. Aurora e Jim dovranno prendere delle decisioni difficili, e Aurora terrà memoria di tutto nel suo libro, in viaggio con lei verso galassie lontane.

Cast e curiosità

A vestire i panni di Jim Preston, l’ingegnere che si sveglia dal sonno criogenico, è Jennifer Lawrence. La bella Aurora invece ha il volto della biondissima Chris Pratt. Presenti nella squadra di attori anche Michael Sheen, Laurence Fishburne, ed Andy Garcia, che invece interpreta il ruolo del capitano Norris.

La prima sceneggiatura del film risale al 2007. A interpretare il ruolo del protagonista sarebbe stato scelto in un primo momento Keanu Reeves. Per la regia si pensò a Gabriele Muccino ma il progetto naufragò nel 2013 finché la Sony non ne acquistò i diritti finché nel 2015 il regista Morten Tyldum non decise di condurre il progetto del film di fantascienza. Di seguito il trailer in italiano.