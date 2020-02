Raffaele Cutolo grave in ospedale dopo una crisi respiratoria

Ricovero d’urgenza per il boss della NCO Raffaele Cutolo. “O Professore ‘e Vesuviana” è finito all’ospedale di Parma dopo una crisi respiratoria nella notte tra il 18 e il 19 febbraio. Le sue condizioni sarebbero critiche e i medici lo tengono sotto stretta osservazione.

Raffaele Cutolo, ricovero d’urgenza dopo crisi respiratoria

Dopo una notte critica in carcere, l’ex fondatore della nuova camorra organizzata Raffaele Cutolo è stato ricoverato nel primo pomeriggio urgentemente all’ospedale di Parma. Si apprende che avrebbe avuto una crisi respiratoria. Ha quasi 80 anni e dal 1995 è recluso ininterrottamente al 41 bis. Cinquantacinque anni passati in carcere, 39 dei quali in isolamento.

I problemi di salute di cui soffre sono noti. Da anni Cutolo è recluso al carcere di Parma e la sua salute è diventata sempre più precaria. Il carcere duro non aiuta, anzi aggrava. Assume 14 pillole al giorno. Oltre ad avere problemi di diabete, è quasi cieco ed è affetto da una seria prostatite. Muove poco le mani per un’artrite progressiva. Non si hanno altri particolari, tranne che si è trattata di una crisi respiratoria.

Proprio alla luce delle sue condizioni, poche settimane fa Cutolo aveva chiesto di morire: aveva lanciato un appello affinché le autorità gli iniettassero un’iniezione letale.