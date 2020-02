Giugliano, arrestato a Varcaturo uomo di “Mafia Capitale”. Il nome

Arrestato a Giugliano uomo di “Mafia Capitale”. I carabinieri della stazione di Varcaturo hanno eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di Emiliano Montali, 45enne romano residente a Giugliano in Campania e già noto alle forze dell’ordine.

Montali dovrà scontare un anno, 9 mesi e 20 giorni di reclusione in forza di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso la Corte di Appello di Roma nell’ambito del processo contro l’organizzazione nota come “mafia capitale”.

L’uomo è ritenuto responsabile di concorso in associazione a delinquere di stampo mafioso, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e concorso in trasferimento fraudolento e possesso ingiustificato di valori. I reati risalgono al periodo tra il 2007 e il 2012. Per questi Montali aveva già ricevuto una condanna con una pena principale di 5 anni e 6 mesi di reclusione. L’arrestato sconterà la reclusione a Poggioreale.