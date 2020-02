Chi è Gennaro Lillio: età, altezza, è fidanzato? News sul concorrente di Pechino Express. Conosciamo meglio il giovane modello divenuto famoso dopo la sua partecipazione al Grande Fratello.

Gennaro Lillio: età

E’ nato a Napoli il 9 novembre 1991. Ha 28 anni.

Gennaro Lillio: altezza

E’ alto 187 cm e pesa 80 kg.

Gennaro Lillio è fidanzato?

Della sua vita privata sappiamo che l’ex gieffino è figlio di genitori divorziati. Sua madre, tuttavia, al momento ha un nuovo compagno. Gennaro ha anche un fratello, Guido, col quale ha un legame speciale e particolare di cui spesso si è parlato durante la sua partecipazione al Grande Fratello. Numerose sono le passioni che Lillio ha mostrato di avere, tra le quali le arti marziali, il calcio, il nuoto, il fitness. Proprio per il suo amore verso lo sport, l’ex concorrente del reality più spiato d’Italia ha iniziato una serie di studi, diplomandosi come istruttore di fitness e specializzandosi in Educazione Alimentare. Oltre al gf, ha partecipato anche a Uomini e donne come corteggiatore di Sonia Lorenzini.

Ha avuto una love story con Lory del Santo. I due si sono legati nel 2013, e nonostante la differenza d’età, per diverso tempo tutto è andato a meraviglia. Pochi mesi dopo, però, la storia è giunta al termine, e Gennaro ha voltato così pagina.

Al Grande Fratello 16 Gennaro Lillio si è legato a Francesca De Andrè. Nonostante la figlia del famoso cantautore fosse già impegnata, col passare del tempo i due si sono avvicinati sempre di più. Quando poi la ragazza, a seguito del tradimento del suo fidanzato, è tornata single, tra lei e Gennaro è scoppiata una passione senza freni. Una volta terminato il Grande Fratello, Lillio e la De Andrè hanno iniziato ufficialmente una storia, lontani da occhi indiscreti e dalle luci della ribalta. Tuttavia la relazione è durata molto poco. Francesca De Andrè nel mentre è tornata con Tambellini, e lei e Lillio hanno iniziato ad accusarsi a vicenda, dando versioni diverse sulla separazione. Ad oggi, tuttavia, l’ex gieffino sembra essersi lasciato il passato alle spalle.

Gennaro Lillio: Pechino Express

Il giovane modello sta partecipando all’edizione di Pechino Express 2020. Lillio è in coppia con Luciano Punzo e formano la coppia de “I Guaglioni”.

Gennaro Lillio e il rapporto con il padre

Durante l’esperienza del Grande Fratello, Lillio ha raccontato di non avere rapporti con il padre. I genitori sono separati e lui ha spiegato id essere stato abbandonato quando aveva 3 anni. Durante il gf il padre gli ha scritto una lettera facendogli sapere di volerlo incontrare ma senza telecamere.