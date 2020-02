Morto Flavio Bucci, chi è? Com’è morto Flavio Bucci? Moglie, figli e il rapporto con la droga

E’ morto Flavio Bucci, attore noto al grande pubblico soprattutto per l’interpretazione di “Ligabue” per la televisione e per il personaggio di Don Bastiano in “Il Marchese del Grillo”. L’attore aveva 73 anni. A rendere nota la sua scomparsa in un post su Facebook è stato il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino. Bucci da alcuni anni risiedeva a Passoscuro, sul litorale romano.

Causa morte di Flavio Bucci

A trovare Flavio Bucci stamane attorno alle 9 privo di vita e riverso sul pavimento una persona che aveva accesso all’alloggio e che poi ha dato l’allarme. Inutili i soccorsi da parte del personale del 118 arrivato sul posto. L’attore aveva 72 anni. Bucci è stato colto da infarto.

Chi è Flavio Bucci?

Flavio Bucci è nato a Torino, il 25 maggio 1947. Aveva 73 anni. E’ stato un attore, doppiatore e produttore cinematografico italiano. Nato da una famiglia molisano-pugliese originaria di Casacalenda in provincia di Campobasso, e di Orta Nova in provincia di Foggia, si formò professionalmente presso la Scuola del Teatro Stabile di Torino, dopodiché fu chiamato al cinema da Elio Petri, che lo volle come protagonista del suo film La proprietà non è più un furto (1973).

Nel 1977 si fece conoscere dal grande pubblico interpretando lo sceneggiato televisivo RAI Ligabue, diretto da Salvatore Nocita, con il quale tornerà a lavorare nei Promessi sposi (1989); sempre per il piccolo schermo, recitò nella Piovra (1984) di Damiano Damiani e in L’avvocato Guerrieri – Ad occhi chiusi (2008) di Alberto Sironi.

Dopo aver lavorato con Giuliano Montaldo nei film L’Agnese va a morire (1976) e Il giorno prima (1987) e nel televisivo Circuito chiuso (1978), al cinema rimangono famosi i suoi ruoli di caratterista: il prete Don Bastiano in Il marchese del Grillo di Mario Monicelli (1981), Tex e il signore degli abissi (1985), Secondo Ponzio Pilato (1987), Teste rasate (1993), Il silenzio dell’allodola (2005) e Il divo di Paolo Sorrentino (2008).

Sposò Micaela Pignatelli, dalla quale ebbe due figli, Alessandro e Lorenzo. Un terzo figlio, Ruben, nacque da una relazione con la produttrice olandese Loes Kamsteeg.

Flavio Bucci: moglie

Micaela Pignatelli, napoletana, è una doppiatrice, dialoghista e attrice italiana ed è stata la moglie dell’attore Flavio Bucci. Ha avuto poi un’altra moglie.

Flavio Bucci: figli

Ha 3 figli che però si tengono a distanza: “Non è stato facile starmi vicino, alcuni hanno resistito e altri meno, si vede che era il mio destino” disse l’attore.

Il passato di Bucci, “tra vodka e cocaina”

“Ho speso tutto in vodka e cocaina, solo di polvere avrò bruciato 7 miliardi, mi sparavo 5 grammi al giorno” aveva raccontato al Corriere della sera. “Io non mi pento di niente, ho amato, ho riso, ho vissuto. Mi chiedono spesso se l’alcol mi ha distrutto”, aggiunse l’attore. “Ubriacarsi è bellissimo, al di là dei discorsi di morale, che io non ho. E poi cos’è che fa bene? Lavorare dalla mattina alla sera per arricchire qualcun’altro»”. Negli ultimi anni viveva quasi in miseria.