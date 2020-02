Marcianise, miracolo per Ilaria: arriva un cuore nuovo. L’11enne in sala operatoria

E’ in sala operatoria Ilaria Savino, la 12enne di Marcianise colpita da un virus dopo aver lottato contro il cancro. La piccola che vive con un cuore artificiale potrà finalmente avere un cuore vero.

La bella notizia per Ilaria Savino: trapianto di cuore

La bella notizia è cominciata ieri sera, come racconta su Facebook l’ex sindaco di Marcianise, Antonello Velardi, quando il papà e la mamma di Ilaria si sono attivati perché c’era la possibilità di un cuore nuovo. Ilaria è ricoverata al Monaldi da ieri sera dove è stata accolta dal dottor giuglianese Andrea Petraio e dalla sua equipe per poi sottoporsi stamane al delicato intervento che molto probabilmente durerà alcune ore.

La storia: prima il cancro e poi il virus

A rendere nota la storia di Ilaria Savino la giornalista Marilena Natale. Dopo aver lottato contro il cancro, la piccola Ilaria sperava di poter tornare a correre, giocare e ballare. Invece un virus l’ha colpita mentre era ancora in fase di guarigione, compromettendo le funzioni cardiache. Ilaria era quindi da 12 mesi in attesa di un cuore nuovo. Un cuore arrivato nella notte grazie all’atto d’amore di genitori che, malgrado il loro dolore, hanno deciso di far rivivere il loro figlio, donando gli organi.