Varcaturo. Decide di passare un po’ di tempo in spiaggia, come tante persone, però lo fa sostando con l’auto sulla battigia. Peccato che il gesto incivile sia stato immortalato da alcuni presenti, che hanno diffuso le foto del Suv incriminato sui social.

Varcaturo, incivile in spiaggia: si sposta con l’auto sulla battigia

E’ accaduto ieri, 16 febbraio, a Varcaturo, proprio quando i lidi della fascia costiera sono stati presi d’assalto da centinaia di cittadini. In molti, infatti, hanno approfittato delle temperature decisamente primaverili per trascorrere una piacevole giornata in riva al mare.

I commenti di Borrelli e Simioli

Sull’increscioso episodio sono intervenuti il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, e lo speaker radiofonico Gianni Simioli: “È l’ennesimo caso di inciviltà che ci viene segnalato da un cittadino. Si fa tanto per ripulire le nostre spiagge e poi qualcuno pensa bene di attraversare la spiaggia in auto, nel più totale menefreghismo e non-rispetto delle regole e degli altri”.

Poi annunciano di aver segnalato il fuoristrada alle forze dell’ordine. “Abbiamo il numero di targa di questo cialtrone e segnalato l’accaduto alle autorità affinché venga individuato e denunciato. Atti di questo genere saranno sempre denunciati da noi e chiederemo pene severe”, hanno dichiarato Borrelli e Simioli.