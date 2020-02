Napoli prega per il 13enne Cristian: precipitato dal quinto piano, è gravissimo

Dramma nel quartiere Avvocata di Napoli: il 13enne Cristian precipita dal quinto piano di un palazzo. E’ in fin di vita. A riportare la notizia è ilMattino. Il piccolo è ricoverato all’ospedale Santobono con fratture multiple.

Napoli, Cristian precipita dal balcone: è grave

Il 13enne era in casa con la famiglia quando si è consumata la tragedia. Per ragioni ancora da accertare, il giovane è precipitato dal balcone della sua abitazione ieri in serata. Lo schianto è stato terribile. Dopo l’impatto col suolo, si sono precipitati i sanitari del 118, che l’hanno trasportato all’ospedale Loreto. Da lì il ricovero d’urgenza al Santobono dov’è attualmente in terapia intensiva. Presenta gravissime fratture, in particolare un trauma cranico con sospetta emorragia cerebrale che desta le preoccupazioni dei medici.

Le indagini

L’interno quartiere di Avvocata e Montecalvario prega per Cristian. Ieri decine e decine i messaggi sui social network che danno vicinanza e sostegno alla famiglia. I medici però evitano di pronunciarsi, non sapendo se sarà possibile intervenire chirurgicamente. Intanto sul posto e al Loreto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi e per capire quali siano le possibili cause di quanto accaduto, non si esclude che possa essersi trattato di un gesto estremo.