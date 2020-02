“C’è posta per te.” Domenico non perdona il papà, lui lascia lo studio: “Non venire a piangere sulla mia tomba”

Protagonista della quinta puntata di C’è posta per te”, Domenico, giovane calabrese 26enne che da anni non ha più rapporto con padre e nonna. A chiamare la trasmissione C’è Posta per Te sono Francesco e sua madre che, da diverso tempo, non hanno più rapporti con Domenico. La loro è una storia davvero incredibile. Francesco, infatti, racconta di non avere più a che fare con suo figlio da circa 6 anni.

Nel 2006, l’uomo vive una vita tranquilla con la sua famiglia e i suoi tre figli. Fino a quando si innamora perdutamente di una donna. Ed inizia con lei una relazione clandestina. La ama follemente tanto da decidere di abbandonare la Calabria per trasferirsi a Reggio Emilia per un nuovo lavoro. Nel 2008, Francesco chiama sua moglie e racconta tutta la verità: ama un’altra donna e vuole la separazione. Gli anni che seguono sono davvero particolari. Francesco finisce in tribunale con sua moglie. Iniziando così una vera e propria ‘guerra’ con lei. Nel 2014, Francesco ritorna in Calabria e si trasferisca a casa della mamma. Un giorno i suoi figli vanno a casa della nonna e trovano il loro padre in compagnia della sua donna. Da quel momento, nessuno dei suoi tre figli gli rivolge più la parola. Fino a pochi mesi fa. Quando, dopo ben 5 anni, riesce a ricucire il rapporto con soltanto due di loro.

Francesco decide di chiamare C’è Posta per Te per il bene di sua madre. ‘Mia mamma non c’entra nulla’, dice l’uomo cercando di capire perché suo figlio Domenico non vuole avere più rapporti con lei. Ma non solo. Francesco, infatti, è disposto anche a mettersi in ginocchio per suo figlio Domenico.

C’è posta per te, cosa è successo?

Domenico è davvero duro sia nei confronti di suo padre che di sua nonna, c’è da ammetterlo. Tuttavia, il giovane ha accettato di riabbracciare soltanto sua nonna. Nonostante le parole di Maria De Filippi, Domenica ha deciso, almeno per il momento, di non rivedere suo padre.