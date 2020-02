Napoli. Mamma a “C’è posta per te” per fare pace con il figlio, lui chiude la busta. Maria s’infuria

C’è posta per te. Giovanni De Pasquale e Luisana Simeoli sono stati la coppia protagonista della puntata del 15 febbraio 2020 di “C’è posta per te”. Napoletani, residenti nel quartiere di Pianura, Giovanni e Luisana hanno avuto un confronto con la madre di lui. Una discussione molto accesa che ha fatto infuriare anche Maria De Filippi quando Luisana si è rivolta verso la suocera dicendo: “È un mostro”. Un comportamento che ha fatto infuriare Maria De Filippi che ha ritenuto inaccettabile che il ragazzo potesse far parlare la sua fidanzata in questi termini di sua madre.

C’è posta per te, la storia

Giovanni e Luisiana stanno insieme da ben 5 anni, ovvero da quando avevano 17 anni e fra due anni, probabilmente, si sposeranno. Come riporta il sito FANPAGE, la loro storia d’amore sembra sia stata il motivo scatenante che ha incrinato il rapporto, già fin troppo altalenante, tra Giovanni e sua madre Flora. Il ragazzo, che aveva smesso di studiare all’età di 15 anni, aveva iniziato a lavorare in un mercato, fin quando l’incontro con quella che sarebbe diventata la sua fidanzata non l’ha convinto a cambiare la sua vita, lasciandosi alle spalle tutte le sue abitudini. Per far colpo su Luisiana e renderla felice, Giovanni decide di abbandonare il suo lavoro e cerca qualcosa che possa essere più redditizio e diventa un parcheggiatore abusivo.

Flora, infatti, non approva questa scelta e si oppone a questa storia d’amore, addossando a Luisiana le colpe delle frequentazioni sbagliate di suo figlio, con il quale finisce per litigare e lo allontana da casa sua, per timore che gli assistenti sociali da cui sono costantemente seguiti, possano scoprire le malefatte del ragazzo. Il rapporto tra madre e figlio diventa sempre più ostico, tanto che i due, pur abitando nello stesso quartiere, si rivolgono a stento la parola, mentre Giovanni continua a frequentare le sue sorelle, lontano dalla sua vecchia casa. Nel frattempo il ragazzo è stato accolto a braccia aperte dalla famiglia di Luisiana dalla quale lui si sente accettato, come ha dichiarato anche in studio da Maria De Filippi.

C’è posta per te, Giovanni chiude la busta

Flora, ha chiesto scusa al figlio Giovanni, ha spiegato il suo grande amore materno verso di lui, e ha cercato di riallacciare il rapporto con lui. Però il figlio ha deciso di chiudere la busta dopo aver spiegato le sue ragioni.