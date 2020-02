Dramma nel Viterbese, Aurora muore a 17 anni: dimessa ieri dall’ospedale

Tragedia a Montefiascone, in provincia di Viterbo, dove Aurora Grazini, 17 anni, è stata trovata morta nel suo letto, forse per cause naturali.

Aurora Grazini trovata morta nel suo letto

Ieri era stata al pronto soccorso dell’ospedale Belcolle, ma, dopo aver atteso a lungo una visita, era statadimessa e rimandata a casa. Sulla vicenda indagano icarabinieri.

Stando ad una prima ricostruzione, la ragazza da una decina di giorni non stava bene: soffriva di problemi di salute e aveva perso peso.

Venerdì era stata portata al pronto soccorso per un malore, ma niente aveva messo in allarme i medici. A dare l’allarme i genitori, che hanno trovato la ragazza morta nella sua stanza. La salma, messa a disposizione dell’autorità giudiziaria, è stata trasportata all’ospedale di Belcolle, dove l’autopsia cercherà di risalire alle cause della morte. La Procura di Viterbo ha aperto un fascicolo di indagine da parte della pm Eliana Dolce.