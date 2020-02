Incendio a Giugliano, il gesto eroico del cane Willy per salvare il padrone

E’ stata un notte di terrore a Giugliano. Intorno all’una un grossa nube di fumo si è innalzata nel cielo e molti cittadini hanno iniziato ad avvertire la forte puzza di bruciato anche a distanza. Avvertiti anche diversi scoppi.

ABITAZIONE IN FIAMME IN VICO GELSO

Un incendio è divampato infatti in vico Gelso, la zona del cosiddetto Matrone tra Camposcino e i Monaci. Un’abitazione è stata avvolta dalle fiamme, lì dove fino a qualche anno fa si trovava una fabbrica di bomboniere. A fuoco è andato anche un vicino deposito di vecchi mobili e suppellettili. “Abbiamo perso tutto” fanno sapere i proprietari.

Danni importanti quindi ma per fortuna una tragedia sfiorata. Il proprietario stava infatti dormendo e non si sarebbe accorto del rogo che stava avvolgendo la casa. A salvarlo è stato Willy, il suo cane. Ha subito capito la gravità della situazione e dall’esterno ha iniziato ad abbaiare saltando vicino la finestra per svegliare il padrone all’interno, che è riuscito così a mettersi in salvo.

Sul posto sono arrivati i carabinieri e diverse autobotti che con non poche difficoltà hanno domato l’incendio. La causa sarebbe un cortocircuito del quadro elettrico.

(immagine di repertorio)