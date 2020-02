Giugliano, oggi è il compleanno di Giambattista Basile

GIUGLIANO. Giovan Battista Basile, letterato, studioso, governatore e sopratutto inventore del genere fiabesco e oggi se ne celebra il compleanno. Il 15 febbraio del 1566 nasceva a Giugliano il favolista anche se in merito al luogo dei suoi Natali diverse sono le teorie.

Secondo Benedetto Croce lo scrittore nacque a Napoli, ma stando agli studi del professor Emmanuele Coppola sarebbe nato proprio a Giugliano. Diversi i documenti rinvenuti nella chiesa di San Nicola che raccontano delle origini giuglianesi di Basile. Certo è che morì a Giugliano dove fu governatore.

La produzione letteraria di Basile fu prolifera e molto variegata, ma la sua opera più conosciuta e ancora oggi letta e studiata è “Lo cunto de li cunti” raccolta di fiabe da cui hanno tratto ispirazione i fratelli Grimm e Disney. La Gatta Cenerentola diventa Cenerentola, La papera si trasforma ne La gallina dalle uova d’oro, così come Cagliuso, il Gatto con gli stivali e così via.

Diverse le iniziative che nel corso degli anni si sono succedute a Giugliano per celebrare Basile. Questa sera, infatti, si concluderà la serie di appuntamenti dedicati proprio al favolista. Anche la nostra emittente da 20 anni si occupa di far conoscere le fiabe de “Lo cunto de li Cunti” con il format “C’era una Volta” che a breve ripartirà coinvolgendo le scuole medie del territorio. Oggi è un gran giorno per la letteratura e per la cultura giuglianese, buon compleanno Basile.