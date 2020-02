Chi è Silvia Provvedi: età, fidanzato, altezza, seno e la storia con Corona

Silvia Provvedi ospite da Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin. Nella puntata in onda, la showgirl e cantante rivelerà il sesso del bimbo che aspetta in grembo dal mese di giugno e farà rivelazioni sul suo ex, Fabrizio Corona.

Silvia Provvedi, età e altezza. Vita privata

Nasce a Modena il primo dicembre 1993. Ha 26 anni, quasi 27. E’ alta 1,65 centimetri. Ha una sorella gemella, Giulia, con cui è cresciuta insieme alla mamma Monica Alberti. Ha anche un fratello maggiore, Matteo. Sin dall’infanzia, Giulia Provvedi e la gemella Silvia sognano di entrare nel mondo dello spettacolo, in particolare in quello musicale. Insieme hanno fondato un duo, dal nome di Donatella, in omaggio alla cantante Donatella Rettore. La loro popolarità deriva dalla partecipazione al programma X Factor, edizione 2012.

La carriera in tv

Accanto alla sua carriera musicale, c’è anche quella televisiva. Nel 2015 lei e la sorella vincono la decima edizione del reality show “L’Isola dei Famosi”, in onda su Canale 5. In seguito alla vittoria del programma iniziano un tour di DJ set nelle discoteche e partecipano come ospiti a diversi programmi televisivi, fra cui Grand Hotel Chiambretti, Colorado e Caduta libera!

A ottobre posano senza veli, fotografate da Fabrizio Corona, per l’edizione italiana della celebre rivista Playboy. Nell’estate del 2016 fanno il loro debutto come conduttrici televisive presentando Italian Pro Surfer, talent show sul surf in onda in seconda serata su Italia 1.

Tornano a vestire i panni di concorrenti televisive nel 2018: nei primi mesi dell’anno infatti prendono parte alla seconda edizione del talent show di ballo Dance Dance Dance, in onda su Fox Life, classificandosi seconde mentre in autunno partecipano alla terza edizione del reality show Grande Fratello VIP, in onda su Canale 5, dove Giulia viene eliminata nel corso della tredicesima puntata con il 24% dei voti mentre Silvia si classifica al terzo posto.

Silvia Provvedi, fidanzato e l’ex Fabrizio Corona

Silvia è fidanzata con Giorgio de Stefano dal 2018. Si sa poco di lui. E’ un ragazzo originario della Calabria. A Milano, insieme ad altri soci, ha fondato la catena di ristoranti “Oro Milano”. Una curiosità, secondo un articolo del Corriere della Sera, l’uomo sarebbe il figlio di Paolo De Stefano, boss ucciso nel 1985. Ad ogni modo, la coppia Silvia e Giorgio è in attesa di un bebé che nascerà a breve.

Silvia è stata legata sentimentalmente anche a Fabrizio Corona, l’ex re dei paparazzi, dopo la fine della storia di quest’ultimo con Belen Rodriguez. Corona ha rivelato in un suo libro di aver conosciuto Silvia quando era in comunità per scontare la sua pena. Con lei avrebbe condiviso una giornata di sesso e da lì sarebbe nata una passione più duratura.

A Verissimo, però, Silvia Provvedi non esita a raccontare cosa pensa del suo ex: “Per Fabrizio provo un po’ di tristezza, gli auguro serenità nel suo futuro e soprattutto per suo figlio. Io non rinnego nulla di quello che ho fatto, tornerei anche in televisione per difenderlo, ma sono felice che la mia vita si sia evoluta positivamente. A volte per fare del bene finisci di non farlo a te stessa”.

Silvia Provvedi hot al Grande Fratello: a seno nudo

La Provvedi è stata vittima di un incidente hot nell’edizione del Gf 2018. Le telecamere la ripresero per sbaglio mentre si cambiava la maglietta davanti allo specchio. er alcuni secondi i telespettatori di Mediaset Extra hanno così visto Silvia a seno scoperto. Nel giro di pochi minuti l’immagine della modenese senza reggiseno ha fatto il giro del web. Da Twitter a Instagram sono stati numerosi gli utenti che hanno condiviso lo streap ‘fuori programma’ della ragazza.

Insieme alla sorella, ha tra l’altro confessato di aver rifatto il seno sottoponendosi a un’operazione chirurgica subito dopo l’Isola dei Famosi. “Abbiamo rifatto il seno – ha confessato Silvia ad Oggi – Giulia nel 2015, io un annetto fa perché all’Isola avevo perso 8 chili e non mi piacevo più”, ha confessato ai media qualche tempo fa. Un ritocchino che non ha voluto nascondere.