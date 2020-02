Giugliano città della fiaba, sabato i Damadakà alla biblioteca comunale

Giugliano Città della Fiaba, sabato si concludono la serie di appuntamenti dedicati a Giovan Battista Basile. Da Natale sino al giorno del compleanno del favolista giuglianese, diversi gli artisti che hanno accompagnato Reading di attori e scrittori. In chiusura del calendario ci saranno i Damadakà, gruppo folcloristico nato a Giugliano e conosciuto in tutta la Campania, accompagneranno in musica le fiabe lette dall’attore Fabio Pezzurro. La particolare rappresentazione si terrà presso la Biblioteca comunale di Giugliano e non più nella chiesa delle Concezionisre alle ore 20.00. Sarà un modo per celebrare non solo la cultura, ma per festeggiare Giovan Battista Basile, papà della fiaba.