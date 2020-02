Carie nei bambini cosa fare? rimedi, prevenzione, carie da biberon

Quando un bambino piccolo soffre molto di dolore ai denti, è quasi probabile che abbia una carie. Ma come possiamo prevenirle e quali rimedi possono attenuare il dolore da carie nei bambini? Vediamo insieme tutte le informazioni utili sulle carie nei bambini.

Carie nei bambini otto anni, cinque anni

Indifferentemente dall’età del bambino, le carie possono essere un vero problema legato ad una scarsa igiene dentale. Infatti essendo i piccoli golosi di dolci e di snack eccessivamente carichi di glucosio, può succedere che lo smalto dei denti sia attaccato e quindi intaccato dai batteri che si annidano nella placca interdentale. Anche gli adulti se non puliscono i propri denti rischiano alla stessa maniera di soffrire di carie. La carenza di fluoro può essere una ulteriore spiegazione alla formazione continua di carie nei bambini.

Cosa fare con le carie nei bambini

Quando un bambino ha una carie la prima cosa da fare è recarsi da un dentista. Il fatto che eventualmente il dentino possa cadere non è motivo di scelta di non agire sul dentino malato. In futuro ciò potrebbe comportare una crescita storta dei denti e una malocclusione.

Rimedi carie bambini

Il dentista applicherà un gel al fluoro e tapperà la carie nel bambino per evitare che questa continui ad insistere sul dentino malato. Se il dente è malato e non è da latte, il dentista potrebbe decidere di proseguire con una otturazione.

Prevenzione carie bambini

Per prevenire la carie nei bambini si possono utilizzare diversi metodi:

in primis una costante pulizia dei denti, non solo mattina e sera ma anche dopo i pasti;

bere molta acqua;

evitare bevande zuccherine e cibo troppo dolce;

Insegnare ai piccoli ad usare il filo interdentale

Utilizzare anche un dentifricio specifico al fluoro

Per non rovinare lo smalto non utilizzare spazzolino a setole dure e cambiarlo regolarmente

Meglio utilizzare per i bambini uno spazzolino elettrico

Carie da biberon

La carie da biberon è una sindrome che colpisce i piccoli sotto i quattro anni di età. In America si chiama BBTD (Baby bottle tooth decay), questa patologia deriva dalla tendenza dei genitori a lasciare i bambini con un ciuccio o un biberon carico di zucchero e sostanze troppo dolci. Questo comporta nel tempo un consumo del dente da latte che necessariamente tenderà a cariarsi. Una soluzione può essere quella di evitare di dare al proprio bambino troppo dolce prima di dormire, perché ovviamente questo così piccolo non riesce a mantenere sempre una accurata pulizia dei denti.