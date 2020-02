Quali sono i tagli di tendenza per chi ha i capelli medi? Scopri i nuovi tagli di tendenza

Quali sono i tagli di tendenza per chi ha i capelli medi? Scalati, ricci, lisci o difficili da definirsi. Vediamo tutti i trend per i capelli nel 2020. Sono sempre di più le donne che amano infatti seguire i trend in fatto di taglio capelli e di stile, da abbinare ad outfit semplici o ricercati, ma ideali per tutti i giorni. Il trucco di un buon taglio di capelli? Che sia versatile, facile da gestire e accattivante. Vediamo insieme quali sono i tagli del 2020!

Taglio capelli medi scalati

I capelli di media lunghezza, per intenderci alla spalla o poco più giù possono destare problemi in alcuni tipi di capello. Ma non è sempre così. La tendenza del momento è quella di scalarli per dare loro leggerezza, aggiungendo una frangia o un ciuffo sbarazzino.

frangia capelli medi

Si al Long Bob o Carrè: un tipo di Bob più lungo e medio con un colpo corto dietro la nuca. Un look chic e fine, degno di un modo di vestire casual ma anche minimalista. Il long bob si abbina benissimo alle attuali tendenze in termini di bodysuit e di nude look.

Taglio medio mosso

Lo shag è un tipo di taglio medio mosso ondulato, leggermente scalato e in grado di dare garbo a capelli mossi che sono così scalati e sfinati e resi maggiormente gestibili. Va poco al di sopra della spalla, pareggiandosi a differenza del bob, che resta storicamente più corto dietro la nuca.

Capelli medi lisci

Frangia per fronti ampie ma anche tendenza perenne per le appassionate di look romantici: la frangia resiste al trend di anno in anno e si riconferma assieme al ciuffo uno stile assolutamente indicato per moltissime donne.

Capelli medi ricci

Ideale per i capelli ricci il Wob e il Collabone Cut: questa tipologia di taglio è prediletta da donne che amano avere tagli medi e mossi, la cui lunghezza si aggira attorno alla spalla. Per i capelli molti ricci la media lunghezza è l’ideale, questo perché capelli troppo corti possono tendere a gonfiarsi, capelli troppo lunghi ad appesantirsi. Con un look medio e un riccio ben definito potrete sbizzarrirvi.