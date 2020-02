Stefano Masciarelli chi è, età, moglie, malattia, figli, oggi, band, film, avanzi, Mara Venier

Attore comico noto in tutta Italia, Stefano Masciarelli è stato oggi ospite di Caterina Balivo a Vieni da Me. Vediamo insieme chi è, età, moglie e curiosità sull’attore italiano, nonché doppiatore di personaggi noti.

Stefano Masciarelli chi è, età

Stefano Masciarelli nasce a Roma il 14 ottobre 1958, ha quindi 62 anni. Comincia la sua carriera quando decide di presentarsi alle selezioni per essere imitatore di Gianni Agnelli. Nel 1993 comincerà quindi ad avere successo con i suoi film ed in seguito partecipando a programmi come “Avanzi” con Serena Dandini, e ancora con il successo definitivo accanto a Mara Venier nel 2002 e nel 2003. Prima di fare l’attore comico aveva manifestato la passione per la recitazione nell’ambiente militare dove aveva recitato come commilitone “la preghiera del soldato”. Dopo aver passato circa sette anni nel mondo militare prima nel Cral poi al ministero della giustizia, si è dato alla carriera di investigatore privato. Stessa durata fino al suo provino che gli aprirà le strade del successo.

La moglie di Stefano Masciarelli, figli

Emiliana Morgante è la moglie di Stefano Masciarelli dal 2012 ed insieme hanno due figli. La coppia è ancora felicemente unita come dichiarato dall’attore a Vieni da Me, il programma condotto da Caterina Balivo.

Stefano Masciarelli Film

Ecco alcuni dei film di Stefano Masciarelli: un orso chiamato Arturo (1992), La Piccola Apocalisse (1992), La classe non è acqua (1997), Simpatici e Antipatici (1998), Mi rifaccio il Trullo (2016), Alla Ricerca di Dory (2016), Un figlio a tutti i costi (2018).

Malattia di Stefano Masciarelli

Stefano Masciarelli ha suscito paura e preoccupazioni in seguito ad un suo dimagrimento. Ha perso infatti circa trenta chili. E’ stato colpito dal dramma del terremoto nelle Marche, in cui ha perso numerosi cugini. In seguito al suo dimagrimento ha anche tentato di partecipare al Festival di Sanremo. La canzone dal titolo “La dieta” o “Chi-lo Sa”, per stimolare il pubblico a pensare di non doversi impegnare a dimagrire ma solo in funzione di uno stato di salute ottimale.