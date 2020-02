Roma. Terribile incidente su via Tiburtina dove, a seguito di uno scontro tra due mezzi, è morto un morto. I mezzi coinvolti nel sinistro stradale sono una macchina e un tir.

Roma, incidente su via Tiburtina: un morto e un ferito

La vittima è un uomo di 57 anni, conducente della vettuta che si è schiantata contro il mezzo pesante. In auto, accanto a lui, c’era anche il figlio di 28 anni, rimasto gravemente ferito.

Portato in ospedale in codice rosso, non è noto se sia in pericolo di vita o meno. Non si conoscono le condizioni del conducente del tir né le cause dell’incidente, al vaglio della polizia locale. Gli agenti, giunti sul posto in breve tempo, hanno condotto le indagini per verificare le esatte cause dell’incidente.

Nonostante la tempestività dei soccorsi del 118, per la vittima non c’è stato nulla da fare. Sembra che l’uomo, infatti, sia morto praticamente sul colpo. I soccorsi hanno cercato in tutti i modi di rianimarlo, ma era già troppo tardi. In codice rosso invece il passeggero della macchina, affidato in condizioni gravi alle cure dell’ospedale.