Musica in lutto: è morto Franco Del Prete, batterista degli “Showmen” e “Napoli Centrale”

Napoli. La musica partenopea è in lutto per la morte di Franco Del Prete. Grande musicista e “anima” dello storico gruppo Napoli Centrale di cui fece parte per un breve periodo anche Pino Daniele.

Il suo sound fu determinante e caratterizzò l’epoca a cavallo tra gli anni 60′ e 70′. Anni in cui debuttó con gli Showmen partecipando al festival di Sanremo.

Ultima esperienza musicale fortunata è stata con i Sud Express.

Ha collaborato con artisti del calibro di Eduardo De Crescenzo, Gino Paoli, James Senese, Sal Da Vinci ed Enzo Avitabile. Proprio Avitabile sui canali Social scrive: “Ciao Franco, grazie di tutto quello che hai dato alla musica e a noi.”