Manuel Bortuzzo chi è, sparatoria, com’è oggi, fidanzata, data di nascita, libro

La vicenda di Manuel Bortuzzo ha tenuto alta l’attenzione dei media lo scorso anno. Il tragico evento che lo portò alla perdita della capacità di camminare fece soffrire e arrabbiare l’Italia intera.

Vediamo insieme allora l’età di Manuel Bortuzzo, notizie sul suo libro, la fidanzata e informazioni su come sta oggi.

La sparatoria di cui è stato vittima Manuel Bortuzzo

Era il tre febbraio 2019 quando Manuel Bortuzzo fu vittima di una sparatoria notturna fuori un locale.Era in compagnia della fidanzata quando un colpo di pistola ha spezzato la sua carriera di sportivo e di possibile agonista alle olimpiadi. Manuel Bortuzzo era infatti una giovane promessa del nuoto: nato a Trieste nel 1999 era una promessa del settore bassofondo. Per crescere nel suo ambito sportivo Bortuzzo si era trasferito da casa sua nel Veneto ad Ostia. Un modo come un altro di tanti per fare carriera sportiva. Manuel Bortuzzo è alto 1.90 cm ed è tornato a nuotare il 7 marzo del 2019, a dimostrazione della sua forza d’animo.

Manuel Bortuzzo oggi

Recentemente ospite di diversi programmi televisivi, Manuel Bortuzzo oggi spera di poter tornare a camminare: lo sportivo ha infatti rivelato che la sua lesione midollare non è completa, mantenendo dunque la speranza e il riserbo nei progressi della medicina, oltre che nella sua forza di volontà.

Manuel Bortuzzo fidanzata

La fidanzata storica di Manuel Bortuzzo non l’avrebbe mai lasciato. Dal tragico evento dello scorso febbraio, avvenuto nel quartiere Axa di Roma, si sarebbe sempre circondato dell’amore della sua compagna, come anche professato sui social: resta online comunque una profonda privacy.

Manuel Bortuzzo Libro

Edito Rizzoli, il libro di Manuel Bortuzzo si chiama “Rinascere” e affronta con dolcezza e determinazione la sua storia, lanciando un profondo messaggio di speranza a quanti non credono nella forza della vita. Presentato anche da Fazio, il libro sta riscuotendo un notevole successo