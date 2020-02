Regionali, De Magistris: “De Luca non è Brad Pitt? Ce ne eravamo accorti. Appello a M5S e Zingaretti”

“De Luca non è Brad Pitt? Se ne erano accorti tutti”. Lo ha detto Luigi De Magistris oggi ai nostri microfoni, a margine della presentazione del Piano Strategico della Città Metropolitana a Qualiano. Il sindaco metropolitano ha risposto al governatore che ha detto al Pd di “accontentarsi anche se non ha un bell’aspetto”.

“Noi lavoriamo per una coalizione larga di centrosinistra – ha detto De Magistris – e il nome sicuramente non può essere quello di De Luca che ne fa una questione personale. Vogliamo fermare il salvinismo e aspettiamo le decisioni di Zingaretti e del Movimento 5 Stelle per un’alleanza larga per la Campania. Non siamo pronti e dopo le suppletive presenteremo la nostra lista”.

VIDEO: