San Valentino regali: regali originali di San Valentino per lui, per lei e i migliori regali di San Valentino per la coppia

San Valentino regali per lei e per lui. Si celebra il 14 febbraio l’amore: il giorno di San Valentino è infatti dedicato a tutti gli innamorati.

L’originale festività religiosa prende il nome dal santo e martire cristiano Valentino di Terni e venne istituita nel 496 da papa Gelasio I, andando a sostituirsi alla precedente festa pagana dei lupercalia, presumibilmente anche con lo scopo di cristianizzare la festività romana.

Alla sua diffusione, soprattutto in Francia e in Inghilterra, contribuirono i Benedettini, attraverso i loro numerosi monasteri, essendo stati affidatari della basilica di San Valentino a Terni dalla fine della seconda metà del VII secolo.

Ma in queste ore sono in tanti a chiedersi cosa regalare al proprio partner. Una delle idee è quella di regalare qualcosa che soddisfi la coppia e non solo lui o lei.

Regali San Valentino per la coppia

Un biglietto per un concerto o per il teatro. Regalare un’esperienza piuttosto che qualcosa di materiale può essere bello da condividere insieme. Magari il concerto di un artista che piace ad entrambi o una rappresentazione teatrale: è un ottimo modo per passare del tempo insieme facendo qualcosa di diverso.

Altra idea può essere una cooking box. Se vi piace cucinare e mangiare potete scegliere di regalare alla vostra coppia per San Valentino una scatola con tutti gli ingredienti e le istruzioni per preparare un piatto particolare che piaccia ad entrambi e possa diventare anche l’occasione per organizzare una serata romantica e una cena a lume di candela da fare in casa.

L’olio per massaggi con le istruzioni per praticare i trattamenti può rivelarsi un’idea originale e dal prezzo basso che crea armonia e complicità nella coppia e un momento di piacere per entrambi.

Per chi ama le coccole, la destinazione ideale è una SPA dove rilassarsi, regalarsi un massaggio di coppia e chiudere la giornata con una cena a lume di candela.

Regali San Valentino per lui

Un pensiero tenero e romantico come un album fotografico personalizzabile in cui raccogliere tutti i momenti più belli trascorsi insieme raccolti in uno scatto. Ce ne sono di diversi e realizzabili sia tramite programmi su internet che dal “classico” fotografo.

Auricolari senza fili: sono sicuramente tra gli accessori tecnologici di cui oggi non si può fare a meno sia per il lavoro che per le attività sportive sono ormai un accessorio molto utile.

Un’altra idea regalo per lui è un fintess band, ossia un tracker di attività che si mette al polso e permette di tenere il conto dei passi fatti nella giornata, della distanza percorsa sul tapis roulant in palestra e delle ore di riposo notturno.

Idee regalo San Valentino per lei

Un cofanetto di bellezza come regalo di San Valentino sicuramente fa felici le donne. Trucchi e prodotti di bellezza a una donna fanno sempre piacere.

Un gioiello, che sia d’oro, d’argento o di bigiotteria rende sempre felici le donne. Meglio evitare quelli troppo costosi o appariscenti: ci vuole qualcosa di semplice, ma elegante.

Altro regalo può essere un completino intimo sexy magari da far indossare alla propria lei stesso la sera di San Valentino.

Un libro, che sia un romanzo, un giallo, un’autobiografia è sempre un ottimo regalo da fare.

Anche una cornice con la vostra foto all’interno potrebbe essere un cadeaux gradito.