NoiPA in anticipo lo stipendio di febbraio 2020: calendario cedolino Noipa

Lo stipendio di febbraio 2020 sarà pagato in anticipo. NoiPa lo pagherà giorno 21 anzichè il 23 che cade di domenica. Non si tratta di nulla di straordinario, accade tutte le volte che la giornata di paga cade in un giorno festivo, anzichè posticipare la mensilità al giorno successivo, si sceglie di anticiparla alla prima giornata feriale utile.

Mentre ancora sul portale non vi è traccia del cedolino del mese, invece è possibile visualizzare l’importo dello stipendio. Molti hanno avuto una sonora mazzata con trattenute di oltre 100 Euro, altri invece hanno avuto qualcosa in più. Come è noto febbraio è il mese del conguaglio e se si supera la soglia prevista dal bonus Renzi, gli 80 Euro vengono trattenuti in un’unica soluzione.

Per visualizzare l’importo del cedolino o per scaricarlo, occorre connettersi a NoiPa attraverso il nome utente e la password ed accedere dunque all’area riservata.

Il calendario delle date previste da NoiPA per il cedolino e le emissioni del mese di febbraio 2020 relative agli stipendi sono: