Giugliano, Pd: “Poziello un fallimento, avanti con 5 Stelle. No a Italia Viva”

Si chiude il cerchio dei commenti alla fine dell’amministrazione con la conferenza del Partito democratico. Nell’attesa che parli venerdì il sindaco Antonio Poziello, i democratici hanno tenuto una conferenza stampa per spiegare i motivi per cui hanno deciso di mandare a casa il primo cittadino. Per gli esponenti dem quella di Poziello è stata un’amministrazione fallimentare.

Intanto dopo l’apertura di ieri del movimento 5 stelle, anche il Pd dichiara ufficialmente di voler correre alle prossime elezioni amministrative in coalizione con i pentastellati.