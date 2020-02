Chi è Jake Gyllenhall: età, fidanzata, sorella e film

Jake Gyllenhall è un attore statunitente di successo, ha recitato in tantissimi film, tra cui “Mad Word” dove interpretò da giovenissimo il ruolo di Donnie Darko. Scopriamo alcune curiosità su di lui: età, fidanzata, sorella e film che lo hanno visto protagonista e non.

Jake Gyllenhall, età

Jake Gyllenhall è nato il 19 dicembre 1980 a Los Angeles, in California. Ha dunque 39 anni.

La fidanzata

Jake Gyllenhaal è stato fidanzato per due anni, fino al 2005, con l’attrice Kirsten Dunst. Ora è impegnatosentimentalmente con la modellala francese Jeanne Cadieu, più giovane di lui di 16 anni. Jeanne ha infatti 23 anni. La coppia è molto schiva ed attenta alla propria privacy, ecco perché gli scatti esclusivi che li immortalano insieme sono davvero rari.

La sorella

Suo padre è infatti il regista di origine svedese Stephen Gyllenhaal. Sua madre è la regista e sceneggiatrice americana Naomi Foner. L’attore ha una sorella maggiore, l’attrice Maggie Gyllenhaal, alla quale è particolarmente legato. I due vengono spesso paparazzati insieme a passeggio, sorridenti ed affiatati, per le strade di New York.

Film

Nel corso della sua lunga e fortunata carriera di attore, iniziata quando aveva appena 5 anni, Jake Gyllenhaal ha interpretato pellicole di grande successo come Donnie Darko, Zodiac e Amori e altri rimedi. Dopo aver recitato in film come The Good Girl, Moonlight Mile- Voglia di ricominciare e The day after tomorrow- L’alba del giorno dopo è stato consacrato nell’Olimpo di Hollywood dal successo della pellicola I segreti di Brokeback Mountain