Chi è Jessica Chastain: altezza, marito, figli e film dell’attrice

Jessica Chastain è una delle attrici più apprezzate del cinema americano degli ultimi vent’anni. E’ la protagonista del film “La signora dello zoo di Berlino” e ha partecipato a pellicole di successo come “Interstellar” di Christopher Nolan.

Jessica Chastain. Altezza, età e carriera

E’ nata a Sacramento, in California, il 24 marzo del 1977. Ha 42 anni e ne compirà 43 a breve. E’ alta 1, 63 centimetri, nonostante nei film la sua statura sembri maggiore. Sin da piccola, si appassiona alla recitazione e alla danza. Inizia la sua carriera come attrice teatrale: debutta infatti teatro nel 1998 nello spettacolo di Romeo e Giulietta, successivamente venne accettata alla Juilliard School di New Yorko. Prima di intraprendere la carriera cinematografica continua a lavorare nei teatri e in diverse serie televisive. Il suo esordio al cinema risale al 2008 con il film “Jolene”.

Raggiunge il successo nel 2011 grazie al film “The Tree of Life”, vincitore della palma d’oro al Festival di Cannes, e “The Help”, con il quale riceve la sua prima candidatura ai Premi Oscar come miglior attrice non protagonista. Nel 2012 grazie al ruolo in “Zero Dark Thirty”, ottiene la sua seconda candidatura agli Oscar e vince il suo primo Golden Globe come migliore attrice in un film drammatico.

Vanta partecipazioni a tantissime pellicole di successo. Tra le tante il fantascientifico “Interstellar” di Christopher Nolan con Matthew McConaughey e Anne Hathaway, per cui ha ricevuto molti consensi da parte della critica. Il film ha avuto un grande successo anche al botteghino, incassando 677 milioni di dollari a fronte di un budget di 165 milioni di dollari e diventando uno dei più grandi successi dell’attrice.[44] Inoltre è nel cast del “thriller 1981: Indagine a New York”. Nel 2018 è nel cast di X-Men – Dark Phoenix.

Vita privata: marito e figlia

Nella vita privata è una convinta sostenitrice del veganesimo. Inoltre è un’attivista contro la violenza sulle donne e il bullismo. Da piccola, infatti, era bersagliata dalle coetanee per il suo capelli rossi e le lentiggini. Gira molto per le scuole aiutando gli adolescenti a trovare stima e sicurezza in se stessi. Dopo una relazione iniziata nel 2012, il 10 giugno 2017 si è sposata con l’imprenditore Gian Luca Passi di Preposulo a Carbonera, in Italia. Nel 2018 la coppia ha una figlia, Giulietta, nata da madre surrogata. La nascita fu resa nota da un post apparso sul suo profilo Instagram.