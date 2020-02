Molise, scossa di terremoto in mattinata: paura tra la popolazione

Scossa di terremoto di magnitudo 2.9 in provincia di Campobasso. Il sismografi hanno rilevato il sisma alle 9 e 50 di oggi, 11 febbraio. L’epicentro è stato individuato a Rotello. Al momento non si registrano danni.

Scossa di terremoto a Rotello, in provincia di Campobasso

A dare conferma del terremoto la pagina ufficiale dell’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia). Il sisma non avrebbe provocato danni a cose o persone ma moltissimi sono i residenti che dichiarano di averlo avvertito in diversi centri urbani fino alla Puglia (Ururi, Montelongo, Larino, Santa Croce di Marigliano). Diverse le segnalazioni apparse in queste ore anche sui social network.

Il precedente sisma

L’ultima scossa sismica nella zona risale al giugno 2019, quando un sisma di magnitudo 3.2 fu rilevata dai sismografi a Larino. Alla mente di molti molisani sono tornati i momenti del terremoto di San Giuliano di Puglia del 2 novembre del 2002, quando persero la vita 30 persone (27 erano bambini e una un’insegnante della scuola).