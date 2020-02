C’era una volta a… Hollywood: trama, cast e curiosità del film

C’era una volta a… Hollywood (Once Upon a Time… in Hollywood) è un film del 2019 scritto e diretto da Quentin Tarantino. Il film, con protagonisti Leonardo DiCaprio, Brad Pitt e Margot Robbie, è ambientato nella Los Angeles del 1969 e segue le vicende di un attore televisivo in declino e della sua controfigura che, intenti a farsi strada nell’industria cinematografica hollywoodiana, si ritrovano ad essere vicini di casa di Sharon Tate, appena qualche mese prima del massacro di Cielo Drive. Ben accolto dalla critica, nel 2020 ha vinto 3 Golden Globe su 5 candidature, tra cui il Golden Globe per il miglior film commedia o musicale, e 2 Premi Oscar su un totale di 10 candidature.

C’era una volta a… Hollywood, la trama

Rick Dalton, attore televisivo di telefilm western in declino, e la sua controfigura Cliff Booth cercano di ottenere ingaggi e fortuna nell’industria cinematografica al tramonto dell’età dell’oro di Hollywood. L’agente di casting Marvin Schwartzs propone a Dalton di trasferirsi in Italia, dove diversi attori in declino prima di lui si sono riciclati come star di spaghetti western e altri film di serie B.

La notizia che la sua carriera potrebbe essere giunta al capolinea getta Dalton nello sconforto, finché non scopre che nella casa a fianco alla sua si è appena trasferita la giovane coppia del regista Roman Polański, uno dei nomi più caldi del momento a Hollywood, e sua moglie, l’attrice Sharon Tate. Mentre Dalton fantastica di entrare nelle grazie della coppia e ravvivare la propria carriera con un ruolo in un film di Polański, Booth nota uno strano giovane, Charles Manson, che si presenta a casa Polański in cerca del precedente proprietario e che, prima di venire allontanato, adocchia la Tate.

C’era una volta a… Hollywood, il cast

Leonardo DiCaprio : Rick Dalton

: Rick Dalton Brad Pitt : Cliff Booth

: Cliff Booth Margot Robbie: Sharon Tate

Emile Hirsch: Jay Sebring

Margaret Qualley: Pussycat

Timothy Olyphant: James Stacy

Julia Butters: Trudi Fraser

Austin Butler: Charles “Tex” Watson

Dakota Fanning: Lynette “Squeaky” Fromme

Bruce Dern: George Spahn

C’era una volta a… Hollywood, 5 curiosità sul film