Pomigliano, donna in bici investita e schiacciata da un drogato: indifferenti i passanti. Video

E’ inquietante quanto accaduto pochi giorni fa a Pomigliano d’Arco, in provincia di Napoli. Una donna in bici è stata travolta e schiacciata da un’automobile di passaggio. La scena si consuma nell’indifferenza generale.

Pomigliano, donna in bici travolta e schiacciata

L’episodio risale al 31 gennaio. A darne notizia è il portale Ilmediano.it, che ha pubblicato anche le immagini choccanti riprese da una telecamera di videosorveglianza della zona. Dal filmato si vede chiaramente una vettura di colore blu andare dritta contro una donna che transitava in bici. La ciclista prova in un primo momento a evitare l’impatto, perché non riesce a decifrare subito il comportamento del conducente della vettura. Poi l’auto la travolge in pieno e la schiaccia sotto le ruote.

I soccorsi

A lasciare basiti è il comportamento di alcuni passanti, che alla vista dell’incidente scappano impauriti senza prestare soccorso. Successivamente si nota lo stesso conducente della macchina scendere dall’abitacolo insieme a due passeggeri. I tre camminano apparentemente storditi senza sincerarsi delle condizioni della ciclista. Sul posto sono intervenuti poi gli agenti della Polizia Municipale guidati dal comandante Luigi Maiello. Nel frattempo alcuni testimoni soccorrono la vittima. Il guidatore è risultato positivo al test tossicologico. I caschi bianchi gli hanno ritirato la patente e lo hanno denunciato. La donna è stata prontamente soccorsa e le è stata diagnosticata la frattura scomposta del malleolo.