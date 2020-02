Rivolta a Licola mare, bloccata la strada

Scatta la rivolta dei cittadini di Licola Mare. Intorno alle 18 di oggi, infatti, un gruppo di residenti ha deciso di bloccare la strada del litorale che collega Giugliano e Pozzuoli. Sono stati posizionati materassi e altri oggetti per bloccare il flusso veicolare. Passaggio impedito anche ad alcuni autobus della Ctp.

Alla base della protesta ci sarebbe una grave carenza idrica per i cittadini del lato giuglianese. “Siamo da 3 giorni senza acqua nelle abitazioni. – fanno sapere – Nessuno ci ascolta e così abbiamo deciso di mettere in campo questa protesta”. Al momento non sarebbero ancora chiari i motivi dei disagi alla condotta idrica ed i residenti fanno sapere di non aver ricevuto alcuna comunicazione in merito o di aver visto tecnici al lavoro. Si registrano dunque momenti di tensione a Licola mare e sono state allertate anche le forze dell’ordine per liberare la strada.