Sanremo 2020, la canzone di Diodato è dedicata a Levante?

Non si fa altro che parlare del nuovo vincitore di Sanremo, Diodato, e della sua canzone “Fai Rumore“, che pare esser dedicata alla sua ex fiamma, Levante, anche lei in gara al Festival. Ma è davvero così?

Sanremo 2020, canzone di Diodato dedicata a Levante

Ci sono vari indizi che lo proverebbero. Coez, in una Story Instagram dal backstage del Festival, lo dice proprio a Levante. Lei si mette a ridere, con il dito fa “no” e scappa via.

Nelle sue Stories Levante ha pubblicato diversi video durante la serata, prima ringraziando i suoi fan per il supporto durante il Festival e poi inquadrando la diretta dell’annuncio della vittoria di Diodato scrivendo “Bravo Antonio.

Ma non è tutto: Diodato è stato ospite a Domenica In da zia Mara e alla domanda impertinenti della conduttrice: “Nel senso, a una ex morosa bella, bruna, simpatica, sexy, che canta bene?”, il cantante tarantino ha risposto ormai preso dall’imbarazzo: “Anche, sì…canta bene”.

Mara quindi chiosa: “Lui ha avuto una bellissima storia con Levante” e quando il cantautore le fa notare di non averne mai voluto parlare lei aggiunge: “Ma infatti, ne parlo io…”.