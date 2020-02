Domenica In, Bugo si sfoga con Mara Venier: “Sono emotivamente turbato”

“Sono emotivamente turbato. Morgan è mio amico da 17 anni e ci conosciamo molto bene”. Bugo, reduce della squalifica a Sanremo, ha raccontato la sue versione dei fatti a Domenica In, il programma di Rai uno condotto da Mara Venier.

Domenica In, Bugo si sfoga con Mara Venier

Il primo ospite della puntata speciale di Sanremo, ha raccontato a zia Mara quanto è accaduto all’Ariston e la sua delusione per il comportamento dell’amico Marco: “Già cambiare il testo è qualcosa di assolutamente scorretto, ma farlo con insulti personali è qualcosa che fa davvero molto male. Comunque anche tra amici può capitare di litigare, ora non voglio esagerare e ingigantire questa polemica”, ha spiegato il cantautore che ha portato il brano “Sincero” a Sanremo 2020 insieme all’ex leader dei Bluvertigo.

Per Francesco Facchinetti, ospite della trasmissione, Morgan ha superato il limite: “Ha attaccato un amico, tirando in ballo anche la madre quando dice che venderebbe anche lei”.

Selvaggia Lucarelli invece chiede a Bugo: “Conosciamo Morgan, ha fatto sempre questo genere di errori, perché l’hai chiamato con te a Sanremo?”.

Il cantautore, a quel punto, spiega le proprie ragioni: “Avevo già la canzone pronta, ma era cantata solo da me. Mancava qualcosa e ho pensato che fosse proprio la sua voce. Tornavo con un nuovo singolo dopo tanti anni, ho anche scelto di far iniziare il brano con la voce di Morgan. Mi sono preso tutti i rischi del progetto, gli ho affidato la gestione totale della serata delle cover”.

Tra le accuse mosse da Morgan nei confronti di Bugo che ha fatto più discutere è la seguente: “In questo Festival era caricato a molla da chi lo gestisce”. La frase viene commentata da giornalisti e opinionisti in studio. Alberto Matano, tra i volti più amati del tg 1, sottolinea un particolare: “C’è una cosa che non si poteva fare a meno di notare: Morgan si è accorto di non essere più una figura centrale e ha cercato di richiamare su di sé l’attenzione, a cominciare dalla polemica sulle prove, in cui se l’era presa con Amadeus”.

Poi è il turno di Mara Maionchi: “Bugo ha pagato a caro prezzo l’amicizia, anche perché sappiamo bene quanto sia imprevedibile Morgan”.