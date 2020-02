Mugnano, processione in onore di San Biagio: tanti fedeli a celebrare il patrono

Mugnano. Si è svolta stamattina la celebrazione e la successiva processione in onore del santo patrono, San Biagio. Quest’anno la cittadina a nord di Napoli ha onorato, come di consueto, il suo protettore con un palinsesto ricco di appuntamenti liturgici.

Mugnano, processione in onore di San Biagio

Nella omonima chiesa si è celebrata l’omelia in onore di San Biagio. Il simulacro del santo ha sfilato per le strade cittadine, seguito da un nutrito gruppo di fedeli che ha rivolto al protettore della città preghiere e speranze.

Venerdì sera si è tenuta una piccola processione per accogliere la reliquia del santo custodita fino a questo momento in una chiesa del Rione Sanità. E stamane il frammento sacro del corpo di San Biagio, conservato in un reliquiario a forma di braccio, ha accompagnato i devoti durante il corteo religioso. Oggi pomeriggio, alle ore 18 e 30, si celebrerà la messa di ringraziamento presieduta dal Decano Don Ciro Russo.