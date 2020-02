Tragedia a Pesaro, 32enne travolto e ucciso da un treno

Travolto da un treno merci in transito. E’ morto così un giovane di 32enne, che è stato investito in pieno da un convoglio ferroviario sulla linea Adriatica in zona Boncio, tra Pesaro e Cattolica.

Il dramma si è consumato nottetempo, verso le 2:30. A dare l’allarme è stato il macchinista della vettura, che stava procedendo in direzione Bologna.

Poco distante dal luogo del dramma, infatti, è stata ritrovata la sua auto, con la quale aveva raggiunto la tratta ferroviaria che corre lungo le Siligate tra Pesaro e Gradara. Non si esclude possa trattarsi di un suicidio. Le indagini sono affidate ai carabinieri e alla polizia ferroviaria.

Disagi anche al traffico ferroviario, che è stato temporaneamente interrotto, e successivamente riattivato, per consentire i rilievi delle forze dell’ordine. La circolazione è tornata regolare alle 06.50 dopo gli accertamenti dell’Autorità Giudiziaria.