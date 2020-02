Sanremo, da cosa è vestito Achille Lauro

È sicuramente il cantante che sta facendo più discutere in questo festival di Sanremo 2020.

Parliamo di Achille Lauro che in queste serate ha indossato abiti, tutti Gucci, che hanno creato non poco scalpore.

Per l’ultima serata si è “travestito” da Elisabetta 1 Tudor,vergine sposa della patria, del popolo, dell’arte e difensore della libertà. Che Dio ci benedica.” Ha scritto così suL suo profilo Instagram in un post pubblicato proprio durante l’ultima esibizione di Achille in Me ne frego.

Parrucca riccia, camicia trasparente rosa, e una base per una gonna, il cantante ha dato la sua spiegazione per aver scelto la rappresentazione di Elisabetta I Tudor.

Anche l’ultima esibizione di Achille Lauro a Sanremo 2020 è terminata e il suo quarto look era dedicato alla Regina Elisabetta I.

Prima San Franceso d’Assisi, poi Ziggy Stardust, seguendo con la Marchesa Luisa Casati Stampa e infine la Regina Elisabetta I. Prima, Achille Lauro si è spogliato dei suoi beni, per poi mostrarsi come un’anima ribelle simbolo di assoluta libertà artistica espressiva e sessuale, passando per la trasformazione in un’opera d’arte. Alla finale del 70esimo Festival della canzone italiana, il cantante ha voluto difendere l’arte e la libertà.