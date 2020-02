Napoli, disastro trasporti. Oggi doveva riaprire la metro da Piscinola ma è ancora chiusa

Doveva essere questa mattina il giorno di riapertura della intera tratta della metropolitana linea 1 di Napoli.

L’annuncio è stato fatto ieri dal sindaco e sui social network dell’Anm. Invece, come riporta Fanpage, chi si è recato stamane a Chiaiano, Piscinola, frullone, ha trovato le porte chiuse e la metro le cui corse si limitavano alla Piazza Dante Piazza Garibaldi.

Non sono noti al momento i tempi di ripristino, ne i motivi della chiusura prolungata ancora per questa mattina anche perché il servizio informazioni social network di ANM non lavora il sabato.

Da quando è avvenuto lo scontro tra treni i trasporti sono divenuti un disastro a Napoli ma soprattutto in provincia.