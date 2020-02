Ivan Cottini a Sanremo 2020: età, storia e com’era prima della malattia

Ivan Cottini sarà uno degli ospiti della quarta serata di Sanremo 2020. L’ex ballerino di “Amici” affetto da sclerosi multipla si esibirà sul palco dell’Ariston nel corso della trasmissione presentato da Amadeus.

La storia di Ivan Cottini: chi è, età

E’ nato nelle Marche nel 1987, ad Urbania. Abita a Fano con la famiglia. Ha 32 anni e ne compirà 33 a breve. E’ affetto da sclerosi multipla e la sua vicenda umana e personale ha appassionato il pubblico televisivo e non. Ha raccontato la sua storia a Verissimo di Silvia Toffanin nel maggio del 2019. Dopo aver partecipato al talent “Amici” su Canale 5, ha dovuto abbandonare la trasmissione per l’aggravarsi della sua malattia.

Ivan Cottini: prima della malattia. La scoperta della Sla

Ha un fisico prestante e la sua vita sembra andare a gonfie vele. Inizia così da giovanissimo a posare per delle campagne pubblicitarie di intimo ed a sfilare in passerella in qualità di modello. A 26 anni è già affermato in quell’ambito lavorativo ed ha anche accanto una fidanzata. La sua vita, insomma, andava in modo perfetto, ma poco dopo avrebbe scoperto che il suo mondo sarebbe radicalmente cambiato.

La svolta negativa avviene nel 2013, quando, all’età di 26 anni, scopre di essere affetto da Sla. In quegli anni registra i primi sintomi. A raccontarlo fu lui stesso su Canale 5 nel programma della Toffanin: “Non ci vedevo più a un occhio. Una brutta diplopia seguita da gravi difficoltà a deglutire, masticare e perfino parlare”. La diagnosi fu spietata: era sclerosi multipla.

Nasce la figlia di Ivan Cottini: Silvia

La situazione precipita rapidamente. In poco tempo perde sia il lavoro che la fidanzata, è costretto ad assumere 14 farmaci al giorno e a fare costanti sedute di fisioterapia per bloccare l’avanzamento della malattia. Non si perde però d’animo e due anni dopo, mentre lotta con le sue condizioni di salute, decide di interrompere le cure per coronare il suo sogno di paternità. Nasce Silvia. “Non mi definisco un eroe – ha detto a Silvia Toffanin -, mi sono rotto le scatole di essere un malato e ho voluto ritornare a essere il protagonista della mia vita“.

Il successo di “Amici” e l’approdo a Sanremo 2020

La sua storia è di esempio per molti. Così grazie all’impegno messo è stato ospitato più volte ad “Amici”, il talent musicale condotto da Maria De Filippi, ed ottenuto una notorietà che gli permette di sensibilizzare gli italiani sulla Sla. Nel programma si è esibito come ballerino e danzatore nonostante i limiti fisici imposti dalla sua malattia. A Sanremo 2020 sarà ospite per raccontare la sua vicenda ed esibirsi sul palco dell’Ariston.