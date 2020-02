Dua Lipa ospite a Sanremo 2020: età, altezza, fidanzato e vero nome

Dua Lipa sarà ospite della quarta serata del Festival di Sanremo. La giovane cantante britannica di origini albanesi e kosovare canterà alcuni dei suoi brani di successo. Scopriamo alcune curiosità su di lei: età, altezza, fidanzato e ver0 nome.

Dua Lipa, età ed altezza

Dua Lipa è nata il 22 agosto 1995 a Londra, da genitori albanesi originari del Kosovo, che avevano lasciato Pristina nel 1992 per trasferirsi nel quartiere londinese di Hampstead. Ha 24 anni ed è alta 1,73 cm.

Durante l’infanzia ha frequentato part-time la Sylvia Young Theatre School, prima di trasferirsi in Kosovo con la sua famiglia nel 2006, dove poi frequenta la scuola privata Mileniumi i Tretë di Pristina.

Dua Lipa, vero nome

Il suo nome è molto singolare: “Dua” in albanese significa “io amo” e “io voglio”. E’ lei stessa a confessare che, sopratutto durante l’infanzia, il suo nome le ha dato qualche fastidio, proprio per via della sua eccentricità. L’altra faccia della medaglia è stato poter utilizzare il suo vero nome facendolo passare quasi come un nome d’arte.

Dua Lipa, fidanzato

Anwar Hadid è il fidanzato della cantante Dua Lipa. Il suo cognome non è di certo nuovo: è il fratello delle modelle Gigi e Bella Hadid. Tra l’altro è stata proprio Gigi, amica di Dua Lipa, a presentare il fratello minore in quel di Malibù. Un bel colpo di scena, se si pensa che solo pochi mesi prima la cantante di origine kosowara aveva messo fine alla relazione di cinque anni con il modello e chef Isaac Carew.