Coronavirus a Napoli, assistente di volo con febbre: è allarme

Napoli. Un assistente di volo di 29 anni, arrivato stamane a Capodichino, è stato trasportato al Cotugno da un’ambulanza del 118. Il giovane, atterrato con un volo proveniente dalla Francia, aveva febbre e sintomi influenzali che hanno portato il personale aeroportuale ad attivare la prassi di emergenza da coronavirus.

Coronavirus a Napoli, assistente di volo atterrato a Capodichino: trasportato al Cotugno

A dare la notizia è Il Mattino. Prima dell’effettuazione del test, i medici hanno posto sotto osservazione e in isolamento il 29enne. Sono in corso le valutazioni dei sintomi che non necessariamente richiederanno il test per coronavirus.