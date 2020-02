Sanremo, quanto costano i gioielli indossati da Georgina Rodriguez

Non è passata inosservata ieri sera la scollatura di Georgina Rodriguez durante il Festival di Sanremo 2020. Un décolleté arricchito da spettacolari e preziosissimi collier al suo collo.In tanti si sono chiesti il valore dei suoi gioielli.

Quanto costano gioielli di Georgina?

Georgina Rodriguez ha affiancato Amadeus e Alketa Vejsiu nella conduzione della puntata dedicata ai duetti. La prima uscita sul palcoscenico dell’Ariston è stata con un lungo scollatissimo abito luccicante di Atelier Pronovias, linea haute couture del marchio spagnolo specializzato in abiti da sposa. La scollatura è hot, lo spacco anche, lo sguardo intenso, i capelli liscissimi ma tutti gli occhi sono puntati sul collo della Rodriguez grazie al prezioso gioiello con cui completa il look da prima serata.

Il marchio

Ad arricchire il look della moglie di Cristiano Ronaldo sono stati i gioielli di Pasquale Bruni, noto marchio di alta gioielleria con cui molte donne dello spettacolo sono apparse su palcoscenici importanti come quello di Sanremo e di cui Georgina è ambassador.

Il collier fa parte della collezione Godness Garden del marchio di gioielleria e ha un prezzo inestimabile, considerato che sul sito del marchio una semplicissima collana con catena sottile e pendente di diamanti costa più di duemila euro, dunque il prezzo del collier potrebbe aggirarsi intorno a cifre molto più alte. Il collier ha una struttura in oro bianco e oro giallo a fiori ricoperti di diamanti e come pendente una maxi pietra rosa a goccia.

L’ironia dei social

Molti sui social si sono chiesti quanto potesse costare un collier così lucente e prezioso. Qualcuno scherzando ha twittato: “Il collier di Georgina costa più o meno tre volte casa mia”, mentre qualcun altro si spinge ancor più oltre ipotizzando che il prezioso gioiello valga quanto i cachet di Fiorello, Tiziano Ferro e Amadeus messi insieme.

Per il cambio d’abito Georgina ha sfoggiato un abito bianco, protagonista del look ancora una volta una preziosa parure in oro e diamanti di Pasquale Bruni composta con un collier semi rigido con componenti a forma di petali e foglie ricoperti di diamanti, in coordinato con gli orecchini della stessa forma.

