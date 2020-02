Tony Colombo attacca il consigliere Borrelli: “Anche la mamma viaggia contromano”. Video

Napoli. Mamma di Borrelli contramano su un vecchio ciclomotore, il video fa il giro del web. A pubblicare sui social, il video della mamma del consigliere Francesco Emilio Borrelli che viaggia a bordo di un vecchio ciclomotore contromano nei vicoli di Napoli, è stato il noto cantante neomelodico Tony Colombo.

“Fate tanto il moralista e poi” scrive Colombo sui social dopo aver ricevuto il video da un cittadino. Non si fa di certo attendere la risposta di Borrelli che tramite la propria pagina facebook risponde animatamente al cantante neomelodico. “Sta girando un video – racconta il consigliere dei Verdi – che riprende mia madre mentre fa un piccolo tratto di strada in controsenso sul suo motorino. Qualcuno, nello specifico Tony Colombo, ha pensato bene di usarlo contro di me, come se questa cosa fosse una diminutio per le battaglie sulla legalità e contro i cialtroni che ogni giorno porto avanti sul territorio.

“Su una cosa voglio essere chiaro – continua Borrelli – il concetto di legalità in cui credo è un concetto che vale sempre e comunque, a prescindere dalle persone coinvolte. Non è un concetto che cambia se la persona in questione è un mio parente o uno sconosciuto. Detto in altri termini: mia madre ha sbagliato e deve pagare, così come qualsiasi altro cittadino. Senza se e senza ma. Quindi voglio ringraziare Tony Colombo, perché mi ha dato modo ancora una volta di dimostrare che la mia battaglia non è astratta o di puro principio, ma è una battaglia che non fa sconti a nessuno, nemmeno a mia madre”.

“La Napoli delle persone perbene – conclude Borrelli – è una Napoli in cui dobbiamo combattere anche il più piccolo gesto che infrange le regole e la legge, fossero pure 5 metri fatti contromano. E voglio anche congratularmi con lui (Tony Colombo) perché vedo che ha iniziato ad interessarsi del rispetto delle regole e della legalità. Benvenuto fra noi! Un’ultimo pensiero: non abbiamo nulla da nascondere. Né io né la mia famiglia. Ma confesso che trovo un po’ inquietante il pensiero che a seguito delle battaglie che porto avanti ogni giorno qualcuno posso pedinare me o i miei cari.Sono sicuro che si tratti solo di un retropensiero… In ogni caso, la battaglia va avanti!”.

Il video