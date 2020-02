Lutto per Roberto Benigni a poche ore dal Festival di Sanremo

Lutto per Roberto Benigni a poche ore dal suo debutto al festival di Sanremo, condotto da Amadeus. È morto Gianni Minervini, produttore del primo film dell’attore, Berlinguer ti voglio bene, ospite della terza puntata del Festival della musica. Nato nel 1928 Minervini fondò la AMA Film in società con Antonio e Pupi Avati e vinse addirittura l’Oscar come miglior film straniero con Mediterraneo nel lontano 1991.

Minervini è noto anche per aver interpretato, come attore, il ragazzo fiorentino che fa una sonora pernacchia ad Alberto Sordi nel film “Souvenir d’Italie”. “È stato un compagno di lavoro ideale” dice all’AdnKronos il regista Pupi Avati ricordando il produttore: “Abbiamo vissuto insieme, nella società di produzione – continua -, anni bellissimi della nostra vicenda professionale e umana” conclude.