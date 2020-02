Sanremo 2020, c’è Ornella Vanoni: età, altezza, marito, figli e la storia con Gino Paoli

A Sanremo 2020 parteciperà anche Ornella Vanoni. Nella terza serata di mercoledì la cantante si esibirà in duetto con Alberto Urso. Entrambi canteranno sul palco dell’Ariston il brano “La voce del Silenzio”. In attività dal 1956 è una delle artiste più longeve della musica italiana.

Ornella Vanoni, chi è: età, altezza e carriera

La Vanoni nasce a Milano il 22 settembre 1934. Ha 85 anni e ne compirà 86 tra qualche mese. E’ alta 1,71 centimetri. E’ figlia di un industriale farmaceutico. Dopo aver frequentato diversi collegi all’estero, nel 1953 torna a Milano e si scrive all’Accademia di arte drammatica di Giorgio Strehler. Diviene la sua allieva prediletta e la sua amante. Nel 1956 debutta a teatro in “Sei personaggi in cerca di autore” di Luigi Pirandello. Canta per la prima volta il 13 aprile 1957, data della prima rappresentazione al Piccolo de I Giacobini di Federico Zardi. La sua prima incisione discografica risale al 1957 con la storica etichetta “Ricordi”.

Decisivo il sodalizio artistico e sentimentale con Gino Paoli. Nel 1960 Ornella incontra il cantautore.Paoli le scrive una prima canzone d’amore dal titolo “Me in tutto il mondo” e successivamente le dedica, colpito dalle sue grandi mani, un vero e proprio ritratto musicale: la celeberrima “Senza fine”. La Vanoni si sposa però con l’impresario Ardenzi. Un “matrimonio per errore”, che termina due anni dopo.

Mentre prosegue la sua carriera teatrale e cinematografica, seguono una serie di partecipazioni al Festival di Sanremo: nel 1965 con “Abbracciami forte”, nel 1966 con “Io ti darò di più” (che diviene il suo più notevole successo commerciale degli anni sessanta), nel 1967 con “La musica è finita” di Nisa, Franco Califano e Umberto Bindi, nel 1968 con “Casa bianca” scritta da Don Backy, secondo posto in coppia con Marisa Sannia.

Nel 1970 Ornella partecipa ancora una volta al Festival di Sanremo con il brano Eternità che si classifica quarto, ma col singolo successivo, L’appuntamento di Roberto Carlos, Erasmo Carlos e Bruno Lauzi, ottiene il suo maggiore successo commerciale, rimanendo in classifica per molti mesi e vendendo 600.000 copie. Il brano viene inserito nella colonna sonora del film Tony Arzenta diretto da Duccio Tessari.

Vita privata: marito e figli

La vita sentimentale e privata di Ornella Vanoni è stata molto intensa. Ha avuto un unico matrimonio da cui è nato un figlio. Nel 1960 sposa infatti il produttore Lucio Ardenzi. Due anni dopo hanno avuto un figlio, Cristiano Ardenzi, ma erano già separati. A dire della cantante, quel matrimonio fu un errore: “Io volevo ancora bene a Gino e lui mi ha sconsigliato sino all’ultimo, minacciando persino di venire alla cerimonia a cantare Senza fine”, ha raccontato a La Repubblica.

Tra gli altri amori della sua vita (più o meno importanti) ricordiamo il regista teatrale Giorgio Strehler, Hugo Pratt di cui si è infatuata, e Danilo, un uomo che la tradiva di continuo, ma con cui è rimasta molto a lungo. In seguito, il compagno di Ornella Vanoni è stato un uomo di nome Marco: lei pensava che sarebbe durata per sempre, ma l’uomo è misteriosamente scomparso nel nulla lasciandola molto delusa.

Ornella Vanoni e l’amore con Gino Paoli

Con Paoli ha avuto una travagliata storia d’amore, che lei stessa definisce ‘un casino‘. Entrambi sono nati a un solo giorno di distanza (lei il 22 settembre 1934, lui il 23 settembre 1934). “Non lo possedevo, non lo avevo. Quando non hai una persona sei portato a credere che l’amore più grande sia quello che ti fa soffrire di più”, ha raccontato a Vanity Fair la cantante. A L’Intervista di Maurizio Costanzo ha rivelato di aver avuto un aborto durante la sua relazione con Gino Paoli. Non sono mai stai sposati, ma il loro rapporto fu molto intenso; in seguito alla separazione, sono riusciti a mantenere un’intensa amicizia.